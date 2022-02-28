▲ 【俄烏衝突】中金：外部衝擊不改港股中期趨勢 港銀、中下游消費板塊值得關注

俄烏局勢未見明朗，中金策略發表報告指，由於針對烏克蘭局勢升溫方面的擔憂情緒籠罩全球市場，上周海外中資股市場急劇下跌。雖然A股市場也未能倖免，但海外中資股市場遭受的負面影響尤為明顯；而且儘管美股市場後來企穩反彈，但香港反彈力度相對疲弱，這也與其對外部風險偏好擾動更加敏感、同時流動性環境相對偏弱等特徵有關，但重申在有利的政策環境和較低的估值水平或將使得2022年的港股成為均值回歸的一年。

中金預計香港市場也可能在短期內有所喘息，又稱內地監管和海外不確定性仍然是市場面臨的不利因素，但也無需在當前較低水平上進一步過於悲觀，認為目前存在潛在短期擾動，但仍然看好港股中期前景。

中金建議超配互聯網、部分電商、中資銀行 低配上游煤炭

板塊方面，中金建議短期關注「穩增長」受益板塊，如部分金融、地產板塊與相關產業鏈以及受益於上游價格回落和政策支持力度加大的中下游消費板塊。優質成長股的中期也值得關注。另外，受益於國內債券收益率下降的高股息股以及因美國即將加息而受益的香港本地銀行板塊也值得關注。

綜合來看，中金建議超配傳媒與互聯網、汽車、部分電商、消費者服務、食品飲料與餐飲、生物科技和中資銀行；低配上游煤炭、原材料和部分交通運輸等。長期而言，仍然建議關注產業升級、消費升級以及國貨消費品牌崛起等主題性機會。

中金：地緣政治局勢升溫影響通常停留在情緒面 對中港市場影響間接

中金提醒，1）地緣政治局勢升溫帶來的影響通常停留在情緒面；2）對中國整體和香港市場的直接影響較為有限，除非局勢進一步升級惡化；3）不同於其它市場，香港股市本身估值水平就明顯較低，進一步明顯下跌的空間可能有限。中金指出，近期單純因風險偏好驅動下的市場拋售反而有助於快速消化市場所面臨的其它不確定性，使得港股市場再度回到較有吸引力的水平。

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記者：李哲毅