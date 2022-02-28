▲ 【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人 港府：以此證移民潮屬「以偏概全」(附10年數據、普查重點）

政府統計處公布，2021年人口普查的簡要結果及2021年年底香港人口臨時數字。香港去年6月底居住人口741.3萬人，過去10年間的平均每年增長率為0.5%。近年港人移民個案增加，港府最新數據顯示，去年底香港人口按年少2.36萬人至740.3萬人，撇除單程證移入人口，其他香港居民淨移出2.73萬人，為連續3年錄得淨移出。

港府強調有關數據不能與「移民潮」直接掛鈎，港府發言人指，香港和內地以至世界各地都採最嚴格關口管制，不同方式移入香港的人數處於低位，而在疫情前已離港的香港居民可能選擇暫時在其他地區居留或未能返港，這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。

若單以淨移出人數上升而認為香港出現移民潮，是以偏概全。

不過，港府表示，由於香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的，政府沒有港人移民外地的直接統計數字，重申香港是國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。

年份 其他香港居民淨移入/移出

（撇除單程證內地來港人士） 單程證居民淨移入 2021 -27,300 +17,900 2020 -49,900 +10,100 2019 -29,200 +39,100 2018 +20,400 +42,300 2017 -24,300 +47,000 2016 -6,100 +57,400 2015 +5,500 +38,300 2014 -15,700 +40,500 2013 -17,900 +45,000 2012 -41,600 +54,600

香港65歲人口比例增7百分點 年齡中位數10年間升3.6歲

其他人口簡要結果方面，香港人口持續高齡化，65歲及以上的人口佔整體人口的比例，由2011年的13%上升至2021年的20%。人口年齡中位數由2011年的41.7歲上升至2021年的46.3歲，亦反映人口高齡化的趨勢。

另外，「男少女多」結構加劇，撇除外籍家庭傭工，人口的性別比率（即相對每千名女性的男性數目）由2011年的939，下跌至2021年的910。

20歲及以上人口中從未結婚的比例在過去10年間有所上升。撇除外籍家庭傭工，有關單身人士的升幅在25至29歲的女性由71%上升至80%，及30至34歲的男性由50%上升至58%中尤其顯著。

香港人口的教育程度普遍有所提高。在15歲及以上人口中，曾接受專上教育的比例由2011年的27%增加至2021年的35%。

香港人口普查結果

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：

【證監會人手】證監會去年員工流失率12%、初級專業人手失25% 人才爭奪、移民潮令招聘難

【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗 涉資26億元、續創近年新高

【中港通關】余偉文：不擔心移民潮致人才不足 金融業要為通關作出某程度犧牲及容忍