【新股IPO】富衛最快今日遞交上市申請 集資78億

引述《彭博》報道，富衛集團最快將於今日（28日）向聯交所遞交上市申請，預計集資10億美元（約78億港元），並最快於今年上半年掛牌。對於上市一事，富衛拒絕評論。

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富衛在申請上市前已完成了大型私募配售，合共籌得16.25億美元。去年12月，富衛向多名全球投資者集資了14.25億美元，包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。今年1月，集團再引入華泰和歐力士亞洲資本額外2億美元投資，私募認購集資總金額增至16.25億美元。

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2021年，富衛集團新業務價值達到6.86億美元，自2019年至今，複合年增長率為17%。若按固定匯率基準呈列，其新業務價值按年增長28%。

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記者：張以正