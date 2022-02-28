▲ 【SWIFT】申萬宏源：切斷SWIFT短期危及能源供應 高通脹持續過久或加速聯儲局加息或縮表

俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，歐盟將部分俄羅斯銀行剔除SWIFT。申萬宏源首席宏觀分析師秦泰表示，本輪SWIFT制裁可能導致全球能源供給收縮，引發油價上漲和全球通脹攀升問題，若因俄羅斯原油産量大幅收縮而導致油價再度上漲，美國「滯脹」或將加劇，高通脹持續時間過久，可能導致聯儲局加速實施包括加息和縮表在內的貨幣緊縮操作，短期內強化美元指數上行動力。

秦泰指，歐元區高度依賴自俄進口油氣，若嚴厲制裁，居民消費或將收縮，主要發達經濟體中歐元區對俄羅斯的能源依賴度最高，其中俄羅斯對德國出口天然氣最多，切斷SWIFT至少將在短期內危及能源供應，歐元區整體過高的通脹水平可能反噬歐洲經濟今年原本預期較高的增速，因此小幅下修歐元區2022年實際GDP同比增速0.5個百分點至4.3%，提升下半年歐央行加息次數預測至2次。

俄羅斯較上輪制裁以來進口結構是改善的

對俄羅斯來說，剔除SWIFT對俄羅斯能源出口的影響程度，取决於被剔除SWIFT的俄商業銀行對能源出口交易的重要性。秦泰稱，從經濟基本面來看，俄羅斯較上輪制裁以來進口結構是改善的，目前對於俄羅斯進口的限制是局部的，在當前複雜的多層國際貿易聯繫中，對俄産生衝擊的幅度或相對可控，但假若能源出口因部分銀行被剔除出SWIFT而受阻，將進一步威脅到俄羅斯國際收支安全。

能源供給方面，中俄長期協議的簽訂有利於穩定中國的能源保障，俄羅斯SPFS系統以及中國CIPS系統的合作可在相當程度上對SWIFT制裁形成緩衝，而且當前中國正在持續加大從俄羅斯的能源進口比例，若本輪制裁導致俄羅斯對歐洲能源出口受阻，中國的能源供應仍將隨著中俄在能源方面的深入合作而得到有效保障。

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