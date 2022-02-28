【亞運會】電競納入亞運正式項目　港區代表4月選拔

▲ 香港電競總會將於4月舉行的「香港電競超級聯賽」中，挑選取得佳績的選手代表香港出戰亞運。 （法新社資料圖片）

電子競技（電競）熱潮不斷，於9月在杭州舉行的第19屆亞洲運動會（亞運），更首度將電競列為正式比賽項目。亞洲電子體育聯合會與香港電競總會今（28日）舉行「杭州亞運香港電子競技代表隊選拔發佈會暨香港電競超級聯賽第二季啟動禮」，公布了有關電子體育官方賽事、活動「亞運征途」香港站的各項安排，以及代表港區參戰杭州亞運電競比賽的選手選拔方式。

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香港電競總會於去年成功加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，因此總會將負責，選出香港電子競技代表，參加亞運電競比賽。除了於總會名單內挑選選手參賽外，亦會於4月舉行的「香港電競超級聯賽」中，挑選取得佳績的選手代表香港出戰亞運。

預計派出35位港區選手出戰

香港電競總會目前公布了「香港電競超級聯賽」比賽的詳細內容，其中爐石戰記、英雄聯盟和傳說對決（亞運版本）將於4月舉行比賽。於爐石戰記的賽事中，獲得冠軍的選手將直接選為香港代表，其餘首8名選手即為後備；於英雄聯盟的賽事中，取得首4名成績，或過去兩年參加英雄聯盟（電腦版本）官方職業聯賽，則會被列入候選名單。

於傳說對決（亞運版本）的賽事中，過去兩年曾參加傳說對決或王者榮耀官方職業聯賽，或在香港電競總會旗下的賽事「香港電競超級聯賽」第一季或第二季曾取得首4名成績的選手，則會被列入候選名單，香港電競總會指定有關項目教練將會在名單中選出六名選手代表本港參賽。

香港電競總會表示，另外其餘五項比賽：FIFA ONLINE 4、Dota 2、絕地求生M（亞運版本）、快打旋風V，夢三國2選手代表的選拔方式，將於稍後公佈。而最終的香港電競代表隊名單，將於5月在香港電競總會網站上公布，預計最終會派出共35位港區選手代表參加。

疫情或影響港區選手備戰？

香港電競總會創會會長楊全盛認為，是次亞運是電競界標誌性的里程碑，將「打機」與傳統體育項目結合。楊全盛與香港電競總會會長陳龍盛均表示，看好本港電競選手的表現，認為香港選手於爐石戰記、傳說對決（亞運版本）及快打旋風V將會有出色的表現。

二人表示，電競比賽講求現場氣氛，認為有觀眾的支持可使選手更為投入，惟由於本港疫情反覆，因此預計未來的亞運備戰將於線上舉行。但二人相信，透過總會提供的支持和教練的訓練，對選手影響不大，比賽時仍可發揮正常水準。另外，楊全盛指出有不少電競選手因本港疫情，而轉向內地電競市場發展，他呼籲選手「回流」香港：「可為香港金牌榜出一分力」。

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記者：文睿

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