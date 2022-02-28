【NFT】余文樂NFT拍賣成交破亞洲紀錄 估計總賺1億港元

藝人余文樂繼去年與「佳士得（Christie's）」合作、成功以港幣1.2億元拍出珍藏NFT藝術品，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄後，余文樂將於近期推出自家的NFT系列「Zombie Club」。

余文樂早前宣布即將推出首個自家NFT系列「Zombie Club」，如果系列總數6,000個全數售出，約9,300萬港幣，不過他的NFT尚未啟動。而他去年在NFT加密藝術線上拍賣專場上，賣出的NFT作品一舉成交1.2億元，創下亞洲史上最高金額。

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余文樂表示，他將早前與佳士得專場拍賣部分收益捐給「願望成真基金」，以幫助重症孩童，並自創「Zombie Club」NFT系列。專家預測余文樂「Zombie Club」，若以每個0.666 ETH（以太幣）計算，限量6000假如全數完售，將可為他帳面進帳近港幣1億元。

他指，「Zombie Club」NFT皆以殭屍、科學怪人為概念，造型饒富趣味， Club成員中有大名鼎鼎的日本藝術家河村康輔，為余文樂將腦海中的瘋狂念頭，落實設計為Zombie Club的logo。

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責任編輯：龍紀瑩