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政府本財年首10個月錄盈餘975億元　財政儲備仍有過萬億

理財智慧 17:45 2022/02/28

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政府今日（28日）公布本財政年度首10個月、即截至2022年1月31日錄得975億元盈餘。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

政府表示，1月份的財政盈餘為474億元，因此計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨收入291億元後，本財政年度首10個月的財務狀況為975億元盈餘。

本財政年度首10個月的整體開支為5,415億元，收入為6,099億元。財政儲備在2022年1月31日為10,253億元。 

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請【見下頁

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政府發言人表示，截至1月份的盈餘主要是來自地價收入、利得稅和印花稅。計及餘下2個月預期的收入和開支，預計2021至22財政年度的盈餘將為189億港元，財政儲備在2022年3月底將為9,467億港元。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 陳楚琨

財政政策 利得稅 港股 債券 經濟 港元 印花稅 綠色債券 香港

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