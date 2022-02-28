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【滬股通】內房新城控股否認 向領展黑石洽售商場項目

股樓投資 18:04 2022/02/28

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近日內地有網上消息流傳，內房新城發展(01030)同系公司，在內地上市的新城控股(滬：601155)未來為聚焦輕資產商業管理業務，正計劃出售旗下吾悅廣場商場項目及住宅項目。該消息又指，正和新城洽談的機構包括黑石(美：BX)，大悅城(00207)及領展(00823)等。然而有內媒引述新城控股人員回應，稱消息不實，指目前公司營運和財務皆正常，未和上述機構洽談出售資產事宜。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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新城控股表示，吾悅廣場是公司發展的重要一環，未來會透過新加坡房託上市，經營性物業貸款等方式把有關項目輕資產化，從而優化公司融資平台和資產負債結構，從而擴大投資者基礎及實現長期可持續發展。

【第五波疫情】旗下餐廳暫停營運及堂食 敍福樓大家樂午後挫逾半成  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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