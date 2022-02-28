【NFT】易緯集團夥拍雜誌《車主》推NFT及綫上遊戲供讀者參與 攻元宇宙及web3.0市場

易緯集團控股有限公司（3893）與從事元宇宙網絡遊戲開發、營運及分銷的獨立第三方非同質化代幣平台的「Popsible Limited」及生活品味雜誌《車主》共同合作，協助《車主》雜誌開發及發行專有非同質化代幣平台及其相關的元宇宙網絡遊戲，這標誌存有43年歷史的《車主》雜誌邁進NFT元宇宙世代。

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《車主》雜誌的508計劃，將通過NFT區塊鏈技術以雜誌封面的主題NFT及製作線上遊戲供讀者參與，易緯國際有限公司將設計及策劃項目，Popsible提供平台及技術支持。508將通過區塊鏈技術，漸漸進入跨界別的數碼雜誌新年代，更邁進無區域界限、無立體三維限制的NFT Autobahn。未來《車主》雜誌藉着NFT的區塊鏈技術，解決媒體發展的局限性問題如網上訂閱、珍貴收藏、檔案傳承、尊貴會籍、投資保值及藝術品鑑等。《車主》雜誌和NFT的契合，也同時解決NFT的源頭性問題，於媒體出版當日發佈NFT，內容版權均歸出版方所持有。

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下一步508將以NFT進一步開發單人以至多人遊戲，同時設計虛擬賽車、賽道、包廂及商店等。作為香港第一本邁向元宇宙及web3.0的雜誌，《車主》雜誌希望與各界一同努力創造美好將來。

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責任編輯：羅浩濂