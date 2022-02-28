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【烏克蘭戰爭】烏克蘭外長指控俄炸毀全球最大運輸機

環球政治 17:00 2022/02/28

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俄羅斯軍發動空襲，已控制烏克蘭首都基輔以北約25里的空軍基地，烏克蘭外長指俄軍已炸毀烏克蘭製造的全球最大運輸機Mriya。烏克蘭更估計Mriya需時5年及耗費超過30億美元來維修，要求俄方負責維修費用。

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俄羅斯上周四（24日）空襲摧毀烏克蘭74個軍事基礎設施，包括11個機場及3個指揮中心，並已控制基輔以北約25里的空軍基地Antonov Airport。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周日（27日）在Twitter發文表示，俄羅斯可能已經摧毀了運輸機Mriya。他又強調烏克蘭會勝利，指俄軍永遠無法摧毀烏克蘭建立一個強大、自由和民主的歐洲國家的夢想。

負責管理機場的烏克蘭國家國防公司Ukroboronprom發表聲明稱Mriya已被摧毀。該公司稱同日已經安排人員在機場地面搶修運輸機，並拆除飛機其中一部發動機。

俄民眾趕提款 外資沽售俄羅斯投資 【下一頁】

Ukroboronprom估計需要最少5年時間及超過30億美元（約234億港元）來進行維修。該公司指控俄羅斯蓄意損害烏克蘭航空及貨運部門，表明要求俄羅斯負責維修費用。

航空網站Aviation24.be引述消息人士報道指，Mriya相信是在格魯吉亞，但消息無法證實。

Mriya於1988年啟用，主要用於運送大量人道主義援助物資到全球各地。

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響

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責任編輯：鄭錦玲

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