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【烏克蘭戰爭】白俄擬派兵烏克蘭 支援俄羅斯軍

環球社會熱點 18:31 2022/02/28

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俄羅斯與烏克蘭代表團周一（28日）在白俄邊境舉行會談，但軍隊未有停火跡象。俄羅斯盟友白俄羅斯據報或於周一派兵前往烏克蘭，支援俄羅斯軍。外媒引述美國消息人士指，白俄現在如同俄羅斯政權的分支。而烏克蘭則強調不會投降。

俄烏赴白俄邊境談判 烏克蘭戰爭能否取突破？ 【下一頁】

《華盛頓郵報》（The Washington Post）周日（27日）引述華府消息人士報導，白俄或周一派軍進入烏克蘭支援俄羅斯。該美國官員形容，白俄顯然如同俄羅斯的延伸部分（extension）。

當地媒體透露，白俄武裝部隊包括近4.5萬兵力，據報很可能會派至烏克蘭首都基輔或日托米爾地區。

《基輔獨立報》（Kyiv Independent ）指白俄最快可能在周一早上部署首架Il-76運輸機派遣傘兵至烏克蘭。

俄烏談判在即，是次為俄羅斯自對烏克蘭採取軍事行動以來，兩國首次進行談判。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）已派一個代表團參與。他雖然在周日夜晚表明對會議成果存疑，但認為可以稍作嘗試。

白俄公投通過放棄無核 允許部署核武 【下一頁】

烏克蘭駐聯合國大使亦表示，若能透過談判達成停戰，會十分高興，但強調不會投降，不會放棄每一寸領土。

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響

責任編輯：李俊儀

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