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【有相睇】疫情失控無阻自住客入市　康強苑單位闊絡實用望景開揚　即以綠表價560萬承接

股樓投資 16:48 2022/02/28

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確診數字連日上升，市民減少外出避疫，二手睇樓活動亦減少，但有綠表客無懼疫情，睇中單位即買樓入市。富誠地產助理分行經理謝婉玲表示，居屋屋苑康強苑兩房單位以569萬元易手。

成交單位為康強苑高層4室，實用面積535平方呎，單位為2房間隔，座向東南，飽覽開揚球場景，日前以560萬元綠表價成交，實用呎價10,467元。由代理提供的相片可見，單位內櫳整齊企理，高層光猛開揚，廳房間隔亦開闊實用。

單位圖片（由代理提供）

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據悉，原業主於1999年7月以139萬元購入，持有單位23年，是次轉手賬面獲利約421萬元，期間升值約3倍。康強苑位於樂富杏林街23號，共1座住宅大樓，屋苑由1999年起入伙，至今約23年樓齡，提供640伙單位。

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撰文 : 謝昕蕎

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