【二手樓價】「茂波plan」下入市信心大增　明知破頂都堅持落訂　Yoho Town三房925萬沽創同類新高價

政府再放寬按保門檻，現時1,000萬元以下物業可承造最高九成按揭，首期低至樓價一成，被稱為「茂波plan」的新措施惠及不少此前仍在猶豫的上車及換樓客，最近YOHO Town更在疫情下錄得破頂成交。

美聯物業林建文表示，「茂波plan」驅使部分換樓客加快入市決定，Yoho Town一個高層3房戶以925萬元獲區內客承接，於疫市下創同類單位成交價新高。單位為Yoho Town 5座高層E室，實用面積約516平方呎，屬3房間隔，向東享開揚山景。

代理指，買家為同區換樓客，自政府宣佈進一步放寬按保，加強其入市信心，積極出動物色心儀單位。參考過同系一手餘貨呎價達2.4萬元，認為上址呎價相宜，而且生活配套齊全，故明知破頂入市仍堅持落訂。原業主叫價約930萬元放售，雙方議價後終以925萬元成交，折合實用呎價約17,926元。

資料顯示，原業主於2004年3月以約171萬元購入上述物業，是次轉手帳面大賺約754萬元，物業升值逾4倍。代理補充，元朗區本月暫錄逾70宗二手成交。

【有相睇】疫情失控無阻自住客入市 康強苑單位闊絡實用望景開揚 即以綠表價560萬承接【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機