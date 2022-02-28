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【二手樓價】「茂波plan」下入市信心大增　明知破頂都堅持落訂　Yoho Town三房925萬沽創同類新高價

股樓投資 16:34 2022/02/28

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政府再放寬按保門檻，現時1,000萬元以下物業可承造最高九成按揭，首期低至樓價一成，被稱為「茂波plan」的新措施惠及不少此前仍在猶豫的上車及換樓客，最近YOHO Town更在疫情下錄得破頂成交。

美聯物業林建文表示，「茂波plan」驅使部分換樓客加快入市決定，Yoho Town一個高層3房戶以925萬元獲區內客承接，於疫市下創同類單位成交價新高。單位為Yoho Town 5座高層E室，實用面積約516平方呎，屬3房間隔，向東享開揚山景。

代理指，買家為同區換樓客，自政府宣佈進一步放寬按保，加強其入市信心，積極出動物色心儀單位。參考過同系一手餘貨呎價達2.4萬元，認為上址呎價相宜，而且生活配套齊全，故明知破頂入市仍堅持落訂。原業主叫價約930萬元放售，雙方議價後終以925萬元成交，折合實用呎價約17,926元。

資料顯示，原業主於2004年3月以約171萬元購入上述物業，是次轉手帳面大賺約754萬元，物業升值逾4倍。代理補充，元朗區本月暫錄逾70宗二手成交。

【有相睇】疫情失控無阻自住客入市 康強苑單位闊絡實用望景開揚 即以綠表價560萬承接【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 Yoho Town 美聯物業 元朗

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