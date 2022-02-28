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【大行看法】大摩上調快手評級至「增持」、目標價升至120元　稱快手重組提升營運效率及市佔率

股市 16:34 2022/02/28

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【大行看法】大摩上調快手評級至「增持」、目標價升至120元　稱快手重組提升營運效率及市佔率

「大摩」摩根士丹利發表報告唱好快手 （01024） ，認為快手在過去半年的重組計劃已開始推動更好商業化進度及營運效率，綜合調查顯示，快手市場份額繼續上升，認為目前估值吸引，現價為2022年及2023年預測市銷率的3.3倍及2.8倍，將評級由持有上調至增持，目標價由105元提高到120元。

摩根士丹利提到，快手股價年初至今上漲約16%，反映出21年第四季度及2022年的表現優於同行。大摩將快手評級上調至增持，預計快手2023年份額增長和盈利能力將繼續改善，考慮到1）根據該行調查，短視頻平台將繼續佔據廣告份額，而快手的生態系統仍然未充分商業化，2021年快手廣告份額為4.9%，其用戶時長份額為11%，以及2）高毛利業務快速增長，預計2021至23年的複合年增長率為 32%，同時可槓桿營運開支。

摩根士丹利料快手廣告及電子商務隨內地經濟反彈

摩根士丹利指出市場預計快手已經觸底，快手重組有助改善其2021年下半營運效率，該行展開有關內地廣告調查，訪問超過 175 名首席營銷官和廣告決策者，他們認同快手的市場份額正增長。摩根士丹利稱，快手重組不僅限於節省成本，同時帶動2022至2023 年的收入，隨著內地GDP 增速或在次季起反彈，快手的廣告和電子商務的知名度和實力也可能會提高。大摩預計，快手內地業務或於2022年第4季達至收支平衡，風險回報優於同業。

快手三大潛在風險：DAU增長減慢、抖音競爭、產品內容須更多投資

大摩提到快手潛在風險主要有三項，包括1）內地互聯網行業的盈利持續負修正，快手日戶活躍用戶或用戶使用時長的增長減速，但認為其份額增長、廣告效率改善和低商業化有助緩和相關下行影響；2）與抖音的結構性競爭； 3）推動內容或產品差異化或須更多投資，或對毛利率造成壓力。

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