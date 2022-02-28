▲ 【異動股】榮豐億控股復牌後大瀉九成 遭債券持有人提呈清盤呈請

榮豐億控股 （03683） 遭債券持有人提呈清盤呈請，公司今早復牌，股價在大部份時間跌23%，惟臨近尾市時急速滑落，最後跌89.4%，報0.131元，全日成交額為1485萬元

榮豐億控股上周五公布，債券持有人於2022年2月24日向香港特別行政區高等法院原訟法庭提呈清盤呈請，以根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例的條文將公司清盤。

公司指，呈請乃關於呈請人申索有待清償債項合共5,123萬美元，其有關已於2021年5月10日到期本金額為5,400萬美元的可換股債券。於2021年12月31日，可換股債券贖回金額中的5,200萬美元仍有待清償。於2022年2月16日，公司已償還77萬美元，作為部份還款，而直至公告日期，可換股債券贖回金額中的5,123萬美元仍然有待清償。公司正尋求其法律顧問的意見，以決定有關呈請的下一步及可能採取的行動。

而就2024年到期的5,000萬美元公司債券的認購協議的最新情況，於2021年12月31日，公司與香港一名獨立投資者訂立認購協議，惟認購協議尚未完成，而公司尚未收取有關認購價。鑑於延遲完成認購協議，公司尚未償還可換股債券有待清償贖回金額之部份金額2,500萬美元，而根據和解協議之 條款，該部份需於2022年1月24日到期支付。

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編輯：姚卓然