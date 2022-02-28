  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】榮豐億控股復牌後大瀉九成　遭債券持有人提呈清盤呈請

股市 16:24 2022/02/28

分享：

【異動股】榮豐億控股復牌後大瀉九成　遭債券持有人提呈清盤呈請

榮豐億控股 （03683） 遭債券持有人提呈清盤呈請，公司今早復牌，股價在大部份時間跌23%，惟臨近尾市時急速滑落，最後跌89.4%，報0.131元，全日成交額為1485萬元

榮豐億控股上周五公布，債券持有人於2022年2月24日向香港特別行政區高等法院原訟法庭提呈清盤呈請，以根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例的條文將公司清盤。

公司指，呈請乃關於呈請人申索有待清償債項合共5,123萬美元，其有關已於2021年5月10日到期本金額為5,400萬美元的可換股債券。於2021年12月31日，可換股債券贖回金額中的5,200萬美元仍有待清償。於2022年2月16日，公司已償還77萬美元，作為部份還款，而直至公告日期，可換股債券贖回金額中的5,123萬美元仍然有待清償。公司正尋求其法律顧問的意見，以決定有關呈請的下一步及可能採取的行動。

而就2024年到期的5,000萬美元公司債券的認購協議的最新情況，於2021年12月31日，公司與香港一名獨立投資者訂立認購協議，惟認購協議尚未完成，而公司尚未收取有關認購價。鑑於延遲完成認購協議，公司尚未償還可換股債券有待清償贖回金額之部份金額2,500萬美元，而根據和解協議之 條款，該部份需於2022年1月24日到期支付。

相關文章：

【港股市況】恒生指數跌54點　ATM個別走、阿里巴巴跌1%　四大內銀逆市升（不斷更新）

【港交所388】港交所破底曾跌逾4%　市場憂慮禁足令停市風險

【業績｜公用股】中電去年盈利跌26%　第四期中期息1.21元

編輯：姚卓然

港股 債券 復牌 異動股 榮豐億控股（03683）

上一篇文章

【第五波疫情】李嘉誠基金會即時資助惜食堂400萬元　惜食堂服務維持至四月底

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【港股市況】恒生指數跌54點　ATM個別走、阿里巴巴跌1%　四大內銀逆市升（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌54點　ATM個別走、阿里巴巴跌1%　四大內銀逆市升（不斷更新）
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款