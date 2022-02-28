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【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）

科技 18:06 2022/02/28

分享：

民眾近日自行選購快速抗原測試（Rapid antigent test，簡稱RAT）套裝，注意從以下4大連結確認現時政府接受已獲認可的快速抗原測試產品。（本報資料圖片）

第五波疫情來勢洶洶，香港市場上的快速抗原測試（Rapid antigent test，簡稱RAT）套裝選擇眾多，大部分快速抗原測試包採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本。除了由政府派發的7個快速抗原測試包品牌，還有哪些快速抗原測試包品牌是可政府認可？

現時政府接受已獲下列主要市場（包括香港、內地、歐洲及美國）的相關機構認可的快速抗原測試產品：

本港衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試【連結傳送門】

國家藥品監督管理局認可【連結傳送門】

歐盟的2019冠狀病毒病抗原檢測試通用清單【連結傳送門】

美國食品藥品監督管理局（FDA）授權作緊急使用【連結傳送門】

手機快速搜尋教學步驟：

1/ 開啟網頁，如果用戶使用Google Ghrome瀏覽器的話，按右上角＞在網頁中搜尋＞搜尋品牌或公司名稱

    點擊圖片放大
    +2

2/ 如果用戶使用Safari的話，按分享按鈕＞在網頁中尋找，同樣搜尋品牌或公司名稱即可

    點擊圖片放大

此外，7款由政府派發的快速抗原測試包品牌包括：妥析、熱境生物、和信、AESKU、金沃夫、BGI YHLO、萬孚，見以下圖片：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

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【中小企零售】零售商店數碼轉型　平台化服務有何重要？

責任編輯：張寶燕

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