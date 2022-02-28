  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MWC 2022】5G商用兩年發展超預期　華為：已簽逾3,000個應用商用合同

科技 15:55 2022/02/28

分享：

華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在會上提到，數字經濟的活力可由三個維度來評估，即聯接的密度、計算的多樣性、碳減排的強度。

華為自2018年中美貿易戰開始，手機部門遭美國多次制裁，全球市占率持續下滑。華為只能不斷在隙縫中尋找方法，拓展及維持業務發展。華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在MWC 2022展會舉行期間的Day0峰會上發表主題演講，提到華為將會繼續主張三個維度發力，拓展業務。

【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper

【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時

丁耘在會上提到，數字經濟的活力可由三個維度來評估，即聯接的密度、計算的多樣性、碳減排的強度，運營商可以在這三個維度中，尋找到重塑未來數字經濟的發展的新機遇。

他舉例指，在聯接領域，運營商可沿著5G用戶規模增長到業務範圍擴大的路徑，「5G全球規模商用兩年多來，在網絡覆蓋、終端、用戶規模等方面的發展超出預期。」，華為目前和運營商、合作夥伴一起，累計簽署了逾3000個5G行業應用商用合同。

另外，丁耘也稱，華為將通過「GUIDE商業藍圖」，助力運營商實現「商業5力」，即業務的滲透力、效率的創造力、資源的整合力、價值的競爭力和社會的貢獻力。

【MWC 2022】TCL展示概念手機Ultra Flex　屏幕可360度反摺

責任編輯：曾曉汶

另外，三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
今日
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
今日
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展
2022/02/26
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展

你可能感興趣

【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
今日 16:01
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
今日 08:00
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展
13:15 2022/02/26
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展
MWC 制裁 中美貿易戰 貿易戰 華為 Galaxy S 美國 5G Samsung

上一篇文章

【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭

下一篇文章

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品
【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品
【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運
【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款