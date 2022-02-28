【MWC 2022】5G商用兩年發展超預期　華為：已簽逾3,000個應用商用合同

▲ 華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在會上提到，數字經濟的活力可由三個維度來評估，即聯接的密度、計算的多樣性、碳減排的強度。

華為自2018年中美貿易戰開始，手機部門遭美國多次制裁，全球市占率持續下滑。華為只能不斷在隙縫中尋找方法，拓展及維持業務發展。華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在MWC 2022展會舉行期間的Day0峰會上發表主題演講，提到華為將會繼續主張三個維度發力，拓展業務。

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丁耘在會上提到，數字經濟的活力可由三個維度來評估，即聯接的密度、計算的多樣性、碳減排的強度，運營商可以在這三個維度中，尋找到重塑未來數字經濟的發展的新機遇。

他舉例指，在聯接領域，運營商可沿著5G用戶規模增長到業務範圍擴大的路徑，「5G全球規模商用兩年多來，在網絡覆蓋、終端、用戶規模等方面的發展超出預期。」，華為目前和運營商、合作夥伴一起，累計簽署了逾3000個5G行業應用商用合同。

另外，丁耘也稱，華為將通過「GUIDE商業藍圖」，助力運營商實現「商業5力」，即業務的滲透力、效率的創造力、資源的整合力、價值的競爭力和社會的貢獻力。

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責任編輯：曾曉汶

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