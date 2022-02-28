【二手樓價】拒等白石角站落成　雲匯業主先行止蝕　慘失84萬

去年10月，政府宣布，有意在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建東鐵綫科學園/白石角車站。市場預計，該區住宅樓價必定因此上升，但近期有業主「等唔切」，先行止蝕離場。

利嘉閣招權峰說，大埔白石角雲匯11座中層B2室，實用面積458平方呎，兩房間隔，外望園池景，新近以860萬元易手，實用呎價約18,777元。

據悉，原業主於2018年8月，以約944.4萬元購入上述單位，持貨3年多，現帳面蝕約84萬元，物業期內貶值約9%。招權峰補充，雲匯現時有約67個放盤提供，最低入場價由540萬元起。

延伸閱讀

【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售 叫價10億 奢華洋房面積逾7400呎 業主背景有來頭【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機