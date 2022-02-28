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【二手樓價】拒等白石角站落成　雲匯業主先行止蝕　慘失84萬

股樓投資 16:12 2022/02/28

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去年10月，政府宣布，有意在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建東鐵綫科學園/白石角車站。市場預計，該區住宅樓價必定因此上升，但近期有業主「等唔切」，先行止蝕離場。

利嘉閣招權峰說，大埔白石角雲匯11座中層B2室，實用面積458平方呎，兩房間隔，外望園池景，新近以860萬元易手，實用呎價約18,777元。

據悉，原業主於2018年8月，以約944.4萬元購入上述單位，持貨3年多，現帳面蝕約84萬元，物業期內貶值約9%。招權峰補充，雲匯現時有約67個放盤提供，最低入場價由540萬元起。

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【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 雲滙 大埔 利嘉閣

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