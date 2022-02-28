【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工

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第五波疫情爆發至今，在家工作WFH已經很普遍，甚至可能兩公婆要同時WFH，原來也會衍生不少問題，近日有網民在討論區發帖，指自己及老婆一同WFH，結果老婆卻經常批評他工作及下屬，令他覺得很煩惱。
人夫WFH經歷：
同場加映：
此帖一出，不少網友對事主表達同情，也提供不少解決方法。
網友回應：
視像最好戴耳筒，講話可以細聲小小，或者早過佢用書房再閂門
所以你現在明白香港點解咁多公園阿伯，寕願日日落街都唔願返屋企
去掉負面情緒，可以商量如何改善。
出街開會，開完先返屋企
口花花撩吓女同事? 當住你老婆面喎, 抵你比你老婆鬧
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責任編輯：李兆明