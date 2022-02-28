▲ 【內地監管】市監局：去年對新東方等15間校外培訓機構罰款3650萬人幣 涉虛假宣傳、價格欺詐

市監局再出手整頓校內地外培訓機構的企業行為，市監局稱，去年配合教育行政部門，加大執法力度，對新東方 （09901） （美：EDU）、好未來（美：TAL）旗下學而思、作業幫等15家校外培訓機構進行重點檢查，並對上述企業的虛假宣傳行為和價格欺詐行為予以頂格處罰，罰款共計3,650萬元人民幣。

市監局價格監督檢查和反不正當競爭局有關負責人據報介紹校外培訓價格與反不正當競爭監管情況，形容市監局首次依據《價格法》《反不正當競爭法》打出「組合拳」，開展綜合執法檢查，發揮了市場監管的綜合效益。

市監局：北上廣深針對校外培訓機構展開重拳出擊

上述負責人稱，北上廣深等一線城市是人才、資本和技術的高地，也是校外培訓機構「大牌雲集」的區域，這些地區的家長和學生也最為焦慮。因此，這次專項整治工作在上述地區重拳出擊，開展重點檢查。從執法檢查結果來看，成效也比較顯著。

據悉，市場監管總局組建三個專案組赴重點城市開展執法檢查。通過國務院「互聯網+督查」、12345、12315等平台積極收集投訴舉報線索，在一個月之內查處15家校外培訓機構違法行為等一批典型案例。

下一步做好校外培訓機構價格工作

上述負責人表示，下一步，市場監管總局將繼續積極配合教育行政主管部門，按照「雙減」工作要求，做好校外培訓機構價格與反不正當競爭監管工作。

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記者：李哲毅