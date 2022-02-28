  • 20°C
香港時間 : 2022228日 (一) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財經台今日精選（2022年2月28日）

股市 17:30 2022/02/28

分享：

「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。
三大精選短片：（1）道指走弱、美股何時確認見底？話你知手持美股有何對策（2）港股走向未明似「買大細」 譚智樂：宜揸現金、勿發災難財（3）俄烏局勢緊張會否演變成第三次世界大戰？話你知大市震盪怎自保
皇牌節目：【開市追揸沽】俄烏局勢未穩 業績潮找機遇 

 

 

欄名 : 財經台今日精選

最新專欄文章 更多

財經台今日精選（2022年2月25日）
2022/02/25
財經台今日精選（2022年2月25日）
財經台今日精選（2022年2月24日）
2022/02/24
財經台今日精選（2022年2月24日）
財經台今日精選（2022年2月23日）
2022/02/23
財經台今日精選（2022年2月23日）
財經台今日精選（2022年2月22日）
2022/02/22
財經台今日精選（2022年2月22日）
財經台今日精選（2022年2月21日）
2022/02/21
財經台今日精選（2022年2月21日）
可持續發展 派息 香港 金融

上一篇文章

【俄烏衝突】中金：外部衝擊不改港股中期趨勢　港銀、中下游消費板塊值得關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【港股市況】恒生指數跌54點　ATM個別走、阿里巴巴跌1%　四大內銀逆市升（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌54點　ATM個別走、阿里巴巴跌1%　四大內銀逆市升（不斷更新）
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款