【俄烏局勢】各大科企加入制裁行動 Facebook及Google禁官媒投廣告

俄羅斯入侵烏克蘭引來國際制裁，另一場制裁亦在網上發生，多間科企巨頭祭出限制俄羅斯的措施，包括禁止俄國投放廣告。當中Meta（美：FB）旗下的Facebook因審查俄羅斯國營媒體而令俄羅斯政府開始限制該國對Facebook的訪問。

Facebook、Alphabet（GOOGL）旗下的Google及其串流影音平台YouTube均限制俄羅斯官方媒體從其網站上的投放廣告及從中獲利。Twitter亦表示將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有廣告，以免影響平台上的公共安全信息。Google也禁止其應用程式商店Google Play於烏克蘭境內下載俄羅斯國營電視台Russia Today（RT） 。

Google周日（27日）證實，已暫時禁用烏克蘭Google地圖的兩項功能，這些功能可以提供當地實時交通狀況和地方繁忙程度的訊息，以保障烏克蘭當地民眾安全。

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隨著局勢升級，Facebook上周四（24日）封鎖了包括俄羅斯國防部電影片道和国家通訊社俄羅斯新聞社（RIA）在內等四家俄羅斯媒體的頁面。因而引來俄羅斯政府不滿，當局表示將部分限制Facebook的訪問，Meta表示此舉是在它拒絕停止對這四家媒體組織的內容進行事實核查和標記之後做出的。Twitter亦表示，它的服務在俄羅斯受到限制。

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責任編輯：黃苑筠