【ET講股通】梁耀康：內外變數（附time code）（第二版︰加入文字內容）

俄羅斯與烏克蘭開戰第5天，緊張局勢未降溫，美股期貨周一下挫，港股高開50點後反覆向下，恒生指數半日失守22500點，跌315點，報22452點，成交725億元。四大內銀逆市上升，恒指尾市跌幅收窄至200點內。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；融創 （01918） 跌逾15%；網易 （09999） 逆市升5%。港股後市有何變數？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你拆解市況。

Time code

00：28 - 港股今日市況速覽

01：03 - 俄羅斯、烏克蘭局勢加劇 道指期貨跌

02：23 - 港股受累外圍局勢、封城憂慮

05：15 - 俄烏局勢如非太惡劣 美國聯儲局如期加息機會大

06：41 - 港股尾市跌幅收窄 內銀股、科技股網易 （09999） 撐市

06：58 - 航運股有支持 汽車股偏軟受壓

08：14 - 融創 （01918） 陷債務危機急挫 民企內房股不宜沾手

09：22 - 潛力股推介：科技股網易 （09999） 業績勝預期 現水平吸納策略

11：32 - 潛力股推介：中電 （00002） 短期可留意 息率理想、股價穩健

14：01 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 回調是買入時機？

15：10 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 40元買入 現應否持有？有上望空間嗎？

16：42 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 前景如何？ 今年可否上望40元？

18：12 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 、新地 （00016） 值得現價買入？

19：43 - 觀眾問股：微盟 （02013） 平均買入價20元、反彈睇幾多？想短線炒波幅甚麼價位買入？

22：21 - 觀眾問股：融創服務 （01516） 14.12元買入目標價看多少？

24：01 - 港股收市市況速報 留意俄烏局勢、本地疫情發酵、美國聯儲局加息

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→https：//video.hket.com/video/3190477

**重溫今早《開市追揸沽》，譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響 【按此重溫-附time code】

————————————————————————————————————————————————————————————

恒指全日收報22713點，跌54點，大市總成交1,535億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股今日整體偏軟，其中一個外圍原因是歐美加強對俄羅斯加強制裁，把數間銀行剔除在SWIFT外，以及烏克蘭獲德國援助，緊張局勢加劇。

此外，本地因素亦困擾港股，3月全民強檢，官員漏口風禁足，令市場憂慮。個別股份如港交所 （00388） ，因市場憂慮停市而下跌。第三個原因是通脹，俄烏局勢推高油價，布油更企穩100美元水平。美國上周公布的PCE數據反映通脹仍高企，故除非局勢朝十分惡劣方向發展，否則儲局繼續加息的可能性十分大。

留意俄烏局勢、儲局加息、通脹

以上3個因素暫時均需要留意，美國3月中很大機會加息，而俄烏是短期最主導大市，關注局勢會否穩定。

港股今日跌幅一直收窄，主要靠內銀股和科技股支撑。個別板塊亦有資金流入，如航運相關股份，憂慮戰局影響商品運輸，運費有望上調。表現較差的股份則有汽車股、在俄羅斯有業務的股份等。個別民企內房股亦相對較弱，憂慮債務兌付問題，如融創中國 （01918） 。

在這個市況下，進取投資者可吼網易 （09999） ，季績好過預期，現水平或稍低水平可留意，止蝕位在139.2元。另一隻可留意的股份是中電 （00002） ，若煤炭價未來能控制、不再大幅上升，有助中電改善業務；現水平或稍低水平可留意，依然是個穩健的選擇。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中國銀行、時代電氣、華潤電力、新地、新世界、微盟、融創服務︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。