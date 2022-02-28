【智能手機】蘋果三月傳新iPhone SE 5G推出    現役型號或能降價至199美元

蘋果（美：AAPL）計劃在下月推出支援5G功能的平價iPhone SE，著名蘋果消息爆料人、《彭博新聞社》記者Mark Gurman建議，這是蘋果將現役iPhone SE降價的大好機會，皆因此舉將有助讓蘋果擴大用戶群，將iPhone、蘋果服務及其他蘋果產品，進一步推廣至發展中國家的市場。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

Mark Gurman指出將iPhone定價為200美元，可讓蘋果進軍Android用戶為主的非洲、南美和部分亞洲地區，讓蘋果服務增加更多客戶，入門級iPhone長遠來說對蘋果來說絕對有利可圖，不過蘋果始終未有為iPhone採用如此低的定價，現時iPhone SE的定價仍然定於399美元（本地售價：3,399港元）。

【延伸閱讀】【自動駕駛】蘋果電動車新進展 傳與韓廠合作晶片料明年完成

【延伸閱讀】【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元

不過，預料當蘋果在下月初推出iPhone SE 5G時，Mark Gurman稱這是蘋果作出改變的大好機會，並建議Apple以更低的199美元繼續售賣舊款iPhone SE。 他指出第三方經銷商已經以低於200美元售賣現役的iPhone SE，當中很多都是翻新機，如果蘋果能夠自行提供199美元（約1,552港元）的iPhone，將能於發展中市場熱賣。假如用戶對5G功能不感興趣，亦不會考慮1,000美元的 iPhone 13，那麼現役的iPhone SE會是個好選擇。

當蘋果通過199美元iPhone擴大其用戶群後，便可以創造更多的長期服務收入，並將更多消費者納入蘋果生態圈，這些蘋果用戶可能會更願意嘗試AirPods或Apple Watch，未來或許會購入近高階的iPhone。

【延伸閱讀】【AAPL】蘋果三款新Mac有望下月發表？盛傳平價版Macbook Pro新登場

【延伸閱讀】【美股追蹤】傳蘋果美國零售店員工 計劃籌組工會

此舉還將讓蘋果輕鬆解決其iPod Touch的難題。多年以來，iPod Touch一直是iPhone的替代品，而Apple至今仍在發售中，它亦是其iPod系列最後一款型號。不過，iPod Touch自2019年以來一直沒有更新，當前型號仍只配備著4吋屏幕，以及2016年的舊款A10處理器。相比之下，iPhone SE配備了4.7吋屏幕、A13處理器及更先進的零件。如果iPhone SE與iPod的99美元價格相若，蘋果最終可能會叫停iPod系列。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Mark Gurman透露，蘋果硬件的利潤在三到四成之間，現役iPhone SE兩年前的零件報價為200美元，這意味199美元的定價注定賠本，但隨著時間過去加上大量生產，可能已經使成本降低了很多，這未必足以讓蘋果維持三到四成利潤，但是向新興大型市場售賣服務及其他產品的收入可以彌補這一點，例如蘋果一直努力嘗試進入的印度市場，現時iPhone在印度市場的市場份額不到5%，然而199美元的iPhone卻可能改變局面。

據估計，印度現在的手機平均售價為196美元，比2020年上漲40美元。此外，一部售價199美元的手機，在美國也將會成為熱賣產品，這讓蘋果可以通過服務賺錢，並通過出色的機身造工，擊敗相近價格的Android手機。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文