【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請

1823今次招聘客戶服務主管，職務主要負責行政及支援工作，月薪26,650元，中學畢業即可申請，但同樣需要接受技能測試。不過1823是24小時運作，年中無休，所以此職位或須不定時工作，或在惡劣天氣，包括颱風及黑色暴雨期間工作。

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申請將於3月9日截止，要留意只可親身或以郵寄方式遞交申請。有意申請者可瀏覽以下圖片了解入職條件及詳細工作內容；獲聘用者須於短時間內上任及被調派至本港任何一個地區的1823辦公室工作。

入職條件及職責：

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申請手續：

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

申請人須於2022年3月9日下午5時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式，送達以下查詢地址（如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。)

請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。

申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約4至6個星期內以電郵形式接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

聯絡地址：葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

查詢電話：2928 6997

截止申請日期(日/月/年)：09/03/2022 17:00:00

部門網址：http://www.1823.gov.hk

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