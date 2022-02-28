【烏克蘭戰爭】俄烏赴白俄邊境談判 能否取突破？

俄羅斯與烏克蘭正在激烈交戰之際，俄烏兩國代表團將於當地周一（28日）早上於白俄羅斯邊境進行談判。烏克蘭總統澤連斯基表明對俄烏談判的期望很低，外媒預計俄烏談判難取得突破成果，但相信起碼為戰局緩和提供潛在空間。

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▲ 白俄外交部貼出會晤地點照片

俄烏談判何時何地舉行？

俄羅斯與烏克蘭兩國代表團將於當地周一中午12點（本港時間周一下午5點）左右，在白俄羅斯與烏克蘭邊境、Pripyat河附近展開談判。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將不會參與今次談判，而是委派代表團出席。

白俄作出哪些承諾？

據澤連斯基辦公室表示，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）曾致電澤連斯基作出安全承諾。盧卡申科表明他有責任確保烏克蘭代表團往返期間，白俄領土內的所有飛機、直升機及導彈都會按兵不動。

各方對今次談判有何期望？

澤連斯基表示自己對談判期望很低。他表示今次談判只是作一次嘗試，向烏克蘭國民證明他作為總統曾試圖阻止戰爭。

美國駐聯合國大使表示普京繼續以不可接受的方式升級戰爭，呼籲各方必須繼續以最強烈方式譴責俄方行徑。她又指俄方究竟會否以真誠態度行事對待今次談判，目前仍有待觀察。

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責任編輯：鄭錦玲