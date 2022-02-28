【第五波疫情】旗下餐廳暫停營運及堂食 敍福樓大家樂午後挫逾半成

本港確診個案高於萬宗，多隻餐飲股今日備受沽壓。經營牛角及溫野菜等本港多間餐廳的敍福樓集團(01978)宣布，基於本地新型冠狀病毒疫情發展，集團已決定自今日起暫停旗下所有餐廳的營運，管理層期望暫停將會是短暫。該集團說明，將密切監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重新開放上述餐廳。至3時半敍福樓跌8%報0.86元。

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敍福樓主席黃傑龍在社交網站指，疫情由1月初開始持續惡化，社交距離措施放寬無期，營商環境惡化至實在無法經營。

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另外大家樂（00341）宣布，旗下的大家樂快餐及一粥麵，由明日（3月1日）起，暫停提供堂食服務，只提供外賣，直至另行通知，但考慮到暫停堂食會令部分需於戶外工作或未能在室內辦公地點用膳的顧客帶來不便，故此部分分店仍維持堂食供應；旗下休閒餐飲品牌的部分分店亦會調整營業時間及模式，而屬下機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。至3時半大家樂跌6%報11.98元。

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