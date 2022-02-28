【有相睇】陽明山莊減價700萬沽　低層豪裝單位7100萬易手

雖然市場接連有壞消息，令樓市前景未明，但受惠南區官地以高價易手，近期豪宅市場屢錄買賣。

美聯物業賴龍軍說，大譚陽明山莊12座低層戶，實用面積2,308平方呎，4房雙套連工人套房間隔，望翠綠山景，全屋備豪華裝修，買家購入後可省卻裝修，加上單位豪華寬敞，故獲換樓用家鍾情，原業主開價約7,800萬元，終減價700萬元，以7,100萬元易手，實用呎價約30,763元。

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資料顯示，原業主於2011年3月以約4,380萬元購入上述物業，現轉手帳面獲利約2,720萬元，物業期內升值約62%。

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