【防疫抗疫基金】社署津助機構興趣班導師補助金計劃明起接受申請 5月31日截止

社會福利署（社署）今日（28日）表示，「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」（第五期）由明日（3月1日）開始接受申請，5月31日截止，提供一次過1萬元的補助金。申請詳情將於明日上載社署網頁。

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第五期補助金計劃是第六輪「防疫抗疫基金」的措施之一，旨在為在2022年第二季受聘／曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練，卻因服務持續暫停導致收入受損的每名合資格興趣班導師，提供一次過10,000元的補助金，以向他們提供支援及紓緩疫情為他們帶來的影響。

為了讓更多合資格的興趣班導師盡快獲發補助金，社署會簡化計劃的申請程序。已領取第四期補助金的合資格興趣班導師如因服務持續暫停導致收入再度受損，可以透過填寫簡單的申請表格，直接向社署申請第五期補助金。仍未遞交第四期補助金計劃申請（3月31日截止）的合資格興趣班導師，如符合第五期補助金計劃的申請資格，他們可按申請程序，經由相關的津助福利服務單位核實資格並向社署一併遞交兩期補助金的申請。

申請人不可同時申請第六輪「防疫抗疫基金」下由教育局向學校學習／興趣活動班導師提供的紓困資助、由康樂及文化事務署向註冊體育教練提供的補助金，或臨時失業支援。

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責任編輯：羅浩濂