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【SWIFT】俄羅斯銀行剔出SWIFT 一文看金融市場有何影響　瑞信：聯儲局或重新向市場注資

股市 15:12 2022/02/28

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【SWIFT】俄羅斯銀行剔出SWIFT 一文看金融市場有何影響　瑞信：聯儲局或重新向市場注資

烏克蘭局勢升溫，歐盟宣佈擬將個別俄羅斯銀行剔出SWIFT（環球銀行金融電信協會），以確保這些俄羅斯銀行與國際金融系統斷絕聯絡，並損害這些銀行在全球合作的能力。雖然西方國家決定推出這招「金融核武」制裁方式，但今次制裁僅針對個別俄羅斯銀行。本網綜合市場對於俄羅斯剔出SWIFT後，對投資市場的影響。

SWIFT是甚麼？【下一頁】

瑞信：聯儲局或重新向市場注資

瑞信最新分析，歐美啟動SWIFT制裁，將能導致國際銀行體系內出現款項欠付和巨額透支，並促使貨幣當局尤其是美國聯儲局重啟向市場提供美元的每日操作，意味美國3月很大機會加息前資產負債表再擴大。

詳情可看【下一頁】

逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻

外電引述最少10個石油及商品交易員指，包括能源在內的俄羅斯對西方之商品出口，料因上述制裁而嚴重受阻、甚至完全停頓，維時可能數天甚至數周。

詳情可看【下一頁】

分析：油氣期貨交易結算難度大增

俄羅斯部份銀行被剔出SWIFT，意味其交易結算難度大增，由於俄羅斯原油及天然氣依賴SWIFT系統進行支付交易，或將影響油價。

詳情可看【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

其他文章：【俄烏衝突】俄羅斯央行將在當地時間下午1點決定股市開市時間　莫斯科交易所或在下午3點開始禁止外資沽貨

其他文章：【港區國安法】任志剛：SWIFT不是美國政府說不讓你用就不用

經濟 制裁 核武 石油 天然氣 商品 加息 烏克蘭 歐盟 俄羅斯
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