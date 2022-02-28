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【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯

科技 16:30 2022/02/28

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烏克蘭副總理兼數碼轉型部長Mykhailo Fedorov，日前在其官方Telegram頻道宣布成立志願者IT軍隊，加強烏克蘭的網絡防禦和攻擊戰線。（法新社）

烏克蘭各城鎮正對俄羅斯的入侵展開激烈抵抗，除了不少平民百姓走上戰場迎擊外，更有志願者以行動支持烏克蘭政府的呼籲，加入由該國政府領導的志願IT軍團，在網絡向俄羅斯進行反擊。

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息

烏克蘭副總理兼數碼轉型部長Mykhailo Fedorov，日前在其官方Telegram頻道宣布成立志願者IT軍隊，加強烏克蘭的網絡防禦和攻擊戰線。他表示：「我們在數碼領域有很多有才華的烏克蘭人，包括開發人員、網絡專家、設計師、文案作家、營銷人員，我們將繼續一同在網絡戰線上戰鬥。」

逾17.5萬人訂閱頻道

Fedorov表示，IT軍團將通過Telegram頻道向志願者分配任務，而到目前為止，已有超過17.5萬人訂閱了該頻道。據悉，當中的任務包括；對超過25個俄羅斯網站發起分散式阻斷服務攻擊（DDoS attack），目標網站包括俄羅斯基礎設施企業，如能源巨頭Gazprom、俄羅斯當地銀行及政府官方網站等。而隸屬俄羅斯國防部的通訊監管機構Roskomnadzor的網站，也被列為潛在網絡攻擊目標。

【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？

另外，包括黑客組織Anonymous在內的黑客團體也聲稱，已對俄羅斯目標進行了DDoS攻擊，並從白俄羅斯武器制造商Tetraedr處獲取了軍事數據。

但據科技平台《Weired》了解，IT軍團的影響力有多大還是未知之數，雖然已有數千名成員加入了Telegram頻道，但沒有跡象表明他們是誰或他們參與了任何行動。即使該頻道有成員分享了一些據稱是被關閉的俄羅斯網站截圖，但目前還不清楚這些網絡攻擊會帶來多成功的效果。

責任編輯：陳卓賢

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