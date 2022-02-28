【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息

▲ Meta表示在過去48小時，已從Facebook（FB）和Instagram（IG）刪除了約40個虛假帳戶、專頁和群組，涉嫌試圖在烏克蘭傳播有關該戰事的虛假消息。（法新社）

俄烏戰事的新聞成為近日全球網絡熱話，同時衍生出一些不實報道的傳播。Meta表示在過去48小時，已從Facebook（FB）和Instagram（IG）刪除了約40個虛假帳戶、專頁和群組，涉嫌試圖在烏克蘭傳播有關該戰事的虛假消息。

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Meta網絡威脅處理總監David Agranovich表示，當安全研究人員發現這些虛假帳戶時，它們還沒有獲得大量的粉絲關注，這些賬戶普遍在FB上只有約4,000名粉絲，及在IG上有約500名粉絲。

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Meta安全政策主管Nathaniel Gleicher認為，這些針對烏克蘭人的虛假帳戶是被用來宣傳假新聞網站，這些網站發布的聲明旨在「破壞烏克蘭政府並促進俄羅斯人的活動」。Agranovich補充：「這些虛假帳戶會發布關於西方國家背叛烏克蘭和烏克蘭是一個失敗國家的說法，更會聲稱自己身在基輔，並冒充是當地的新聞編輯、航空工程師，甚至是科學出版物的作者。」

涉及克里米亞媒體組織

Meta在聲明中表示，現時仍在對這些虛假帳戶進行調查，但已將在背後操縱它們的人與2020年前的虛假賬戶聯繫起來，並指追蹤到涉及俄羅斯、烏克蘭頓巴斯地區的個人帳戶，以及克里米亞的兩個媒體組織NewsFront和SouthFront。

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Facebook上周已表示，正組建一個安全營運中心來監測烏克蘭局勢，幫助它們迅速應對具威脅及錯誤的訊息傳播，並建議烏克蘭人鎖定（lock down）他們的Facebook賬戶。

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責任編輯：陳卓賢