【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？

▲ 有專家認為，Google地圖或被當成戰爭工具，除了可查看俄羅斯軍隊入侵路線，也有機會成為暴露烏克蘭人行蹤的工具。（資料圖片）

隨著俄羅斯和烏克蘭局勢升溫，科技應用及網絡資訊也變得更加重要。有外媒發現，在俄羅斯入侵烏克蘭可見，烏克蘭的Google地圖使用率急升2.62倍。有專家認為，Google地圖或被當成戰爭工具，除了可查看俄羅斯軍隊入侵路線，也有機會成為暴露烏克蘭人行蹤的工具。

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據Google地圖的烏克蘭地區數據顯示，從香港時間2月24日下午4時，Google地圖的使用量較前三週快速飆升，該時段的流量顯示為144.876，相比2月23日的最高流量（55.239），高出2.62倍。而2月24日正是俄羅斯入侵烏克蘭的時間，並且到2月26日仍持續維持在高使用量的狀態。

華盛頓郵報引述美國導彈專家、明德大學蒙特雷國際研究學院教授Jeffrey Lewis指，Google地圖可用作追蹤查看俄羅斯軍隊入侵路線，如在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布開戰的數小時前，就可看到連往俄羅斯與烏克蘭邊境出現「交通擠塞」的情況，其後發現是俄羅斯軍隊，正在入侵烏克蘭邊境。

暫停顯示烏克蘭交通情況 防俄軍用作監測

不過，當Google地圖可查看俄羅斯軍隊的入侵路線時，也有可變成暴露烏克蘭人行蹤的工具。由於烏克蘭人都會攜帶手提電話，Google Map也會收集到烏克蘭人逃亡的路線數據，以及聚集的地點。

因此，Google母企Alphabet昨（27日）也證實，與當地人員商討後，為保障烏克蘭地區市民安全，現時已暫停顯示部分烏克蘭的Google地圖交通情況等即時資訊服務，以防止俄羅斯軍隊繼續透過該項功能，監測烏克蘭領土上的軍事行動、或危害烏克蘭境內的公共安全。

Google拒絕評論地圖功能與烏克蘭局勢的關係，僅強調烏克蘭境內，仍支援使用路徑規劃導航（turn-by-turn navigation）功能。當地用戶駕駛時，仍可獲得即時路況資訊。

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責任編輯：黃顯晴

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