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【MWC 2022】TCL展示概念手機Ultra Flex　屏幕可360度反摺

科技 17:40 2022/02/28

分享：

TCL向大眾展示了一款名為Ultra Flex的概念手機。

科技界盛事世界流動通訊大會（MWC）正式在巴塞隆拿揭幕，除了華為、三星等廠商相繼在展前舉行發布會，屏幕大廠TCL也趁著MWC 2022，向大眾展示了一款名為Ultra Flex的概念手機。Ultra Flex搭配360度翻摺的鏈鉸以及承受內外兩個方向折疊壓力的面板，可內、外摺疊，甚至360度反摺。

【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時

【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper

據外媒Engadget報道指，TCL的Ultra Flex擁有一片8吋的2,480 x 1,860 PLP AMOLED面板，手機藉特殊鉸鍊對應，可360度翻轉，將手機屏幕往內折、往外翻。不過，TCL並未特別說透露，此設計中的內外屏幕，如何支撐不同方向凹折的擠壓與拉伸形變力道，但強調此設計將，能創造屏幕可凹折手機不同使用體驗。

事實上，TCL去年也曾展示「Fold 'n' Roll」的概念，即「摺疊兼捲軸屏幕」的手機，不過最終未有正式量產。而是次的Ultra Flex，未知會否出現同一結果呢？

【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）

責任編輯：曾曉汶

另外，三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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