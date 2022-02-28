【新股IPO】蔚來9866以介紹形式來港第二上市 下周四掛牌

蔚來（09866）公布已申請A類普通股於香港聯交所主板以介紹形式作第二上市，預計下周四（3月10日）開始在港交所買賣，每手10股；摩根士丹利、瑞信及中金為聯席保薦人。每股美國存託股份代表一股A類普通股，公司已作出促進轉移至香港以及將美國存託股份轉換為A類普通股的安排。蔚來美國存託股份上周五（25日）收市價為20.94美元，相當於163.54元。

【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？【見下頁】

【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

根據弗若斯特沙利文報告，蔚來於去年交付9.14萬輛汽車，按年增長109.09%，包括2萬輛ES8、4.15萬輛ES6及2.99萬輛EC6。截至今年1月31日，ES8、ES6及EC6累計交付達17.67萬輛汽車。

【新股IPO】內地智能健身平台KEEP遞交上市申請 騰訊有份投資【見下頁】

截至去年12月底，蔚來在中國183個城市中營運777座換電站，充電網絡在中國163個城市中約有3,404座超充樁在營運；除自有的換電及充電網絡外，用戶還可接入擁有逾45萬根公共充電樁的網絡。

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

另外，蔚來已通過中國139個城市的54家蔚來服務中心及181個第三方授權服務中心提供服務；在中國143個城市共營運37家蔚來中心及321家蔚來空間。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移



>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正