  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】蔚來9866以介紹形式來港第二上市 下周四掛牌

股樓投資 15:24 2022/02/28

分享：

蔚來（09866）公布已申請A類普通股於香港聯交所主板以介紹形式作第二上市，預計下周四（3月10日）開始在港交所買賣，每手10股；摩根士丹利、瑞信及中金為聯席保薦人。每股美國存託股份代表一股A類普通股，公司已作出促進轉移至香港以及將美國存託股份轉換為A類普通股的安排。蔚來美國存託股份上周五（25日）收市價為20.94美元，相當於163.54元。

【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？【見下頁】

【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級【見下頁】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

根據弗若斯特沙利文報告，蔚來於去年交付9.14萬輛汽車，按年增長109.09%，包括2萬輛ES8、4.15萬輛ES6及2.99萬輛EC6。截至今年1月31日，ES8、ES6及EC6累計交付達17.67萬輛汽車。

【新股IPO】內地智能健身平台KEEP遞交上市申請　騰訊有份投資【見下頁】

截至去年12月底，蔚來在中國183個城市中營運777座換電站，充電網絡在中國163個城市中約有3,404座超充樁在營運；除自有的換電及充電網絡外，用戶還可接入擁有逾45萬根公共充電樁的網絡。

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

另外，蔚來已通過中國139個城市的54家蔚來服務中心及181個第三方授權服務中心提供服務；在中國143個城市共營運37家蔚來中心及321家蔚來空間。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
蔚來（美：NIO） IPO 港股

上一篇文章

【電話卡實名制】電話卡實名登記下月開始 明年2月23日前須完成登記 每人最多登記10張

下一篇文章

【有相睇】陽明山莊減價700萬沽　低層豪裝單位7100萬易手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
【俄烏局勢】烏克蘭副總理於Twitter求救 Elon Musk親自答應幫手
【俄烏局勢】烏克蘭副總理於Twitter求救 Elon Musk親自答應幫手
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價
【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款