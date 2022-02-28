【烏克蘭戰爭】白俄公投通過放棄無核 允許部署核武

俄羅斯上周對烏克蘭採取軍事行動，上周六更下令掌控俄羅斯核武的特殊部隊進入緊急狀態。俄羅斯盟友白俄羅斯舉行公投，周日（27日）通過放棄無核國地位，代表白俄將可重新部署核武。白俄公投結果引發國內數個城市舉行示威，近300人被捕。

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俄羅斯媒體引述白俄中央選舉委員會報道，65.2%投票者都贊成放棄白俄無核國地位，白俄領土上將可部署核武器。路透社報道指，公投在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）嚴格控制下舉行，通過新憲法結果屬意料之內。

盧卡申科周日在投票站前發表講話，表示如果西方國家將核武器移至波蘭或立陶宛，將求助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），要求對方將白俄當初無條件放棄的核武器歸還。

公投結果在白俄數個城市引發反戰示威，社交媒體流傳圖片及影片亦顯示，民眾在首都明斯克（Minsk）等城市投票站前抗議。當地維權人士指，當局最少拘捕290人。據悉，西方國家表明不會承認公投結果，指公投是在對國內反對派人士被全面鎮壓下進行。

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1991年前蘇聯解體時，白俄羅斯繼承其部分核武器。但其後白俄、烏克蘭及哈薩克斯坦於1994年簽署《不擴散核武器條約》（NPT），3國將境內核武移交俄羅斯。現時俄羅斯約有6,000枚核導彈。

北約成員國中，美國、法國和英國都擁有核武。據報雖然北約本身不擁有任何核武器，但美國將部分核導彈存放在5個歐洲國家的6個空軍基地中。

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責任編輯：李俊儀