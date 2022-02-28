【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭

爪哇控股（00251）早前以逾11.88億元奪得淺水灣南灣道豪宅地，每平方呎樓面地價約62,352元，創賣地表用地樓面呎價新高。有區內業主因此看好後市，趁機以高價放售區內住宅項目。

美聯物業賴龍軍說，南區赤柱村道單號獨立門牌大宅連地皮，業主以現狀形式出售，項目地盤面積約10,000平方呎，洋房實用面積約為7,433平方呎，7房4套間隔，連2,017平方呎天台、7,578平方呎花園，另設有私家泳池。從代理提供的相片可見，洋房內設有豪華裝修。

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市場消息指，上述地皮由現代健康科技（00919）主席及創辦人曾裕於1997年以9,500萬元購入。換言之，目前物業放售的以向價較25年前的購入價高出9倍多。值得留意的是，曾裕不時涉足物業投資，如去年8月以近5,500萬元購入葵芳商廈樓面及車位。而其兒子鄺旨呈曾參加《全民造星III》。

資料顯示，以地皮最高地積比約0.9倍計，可建樓面達9,000平方呎，若成功以10億元意向價出售，每呎樓面地價約11.1萬元。

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