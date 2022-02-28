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【俄烏衝突】 俄羅斯踢出SWIFT 油價上漲 盧布暴跌至歷史新低

股樓投資 15:19 2022/02/28

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俄羅斯上周入侵烏克蘭後引來西方國家對俄羅斯實施嚴厲制裁，包括禁止俄數間銀行透過SWIFT國際結算系統交易，引致原油價格上漲，盧布兌美元周一（28日）暴跌近30%至歷史低位。

緊張局勢加劇市場對石油供應中斷的憂慮，推動布倫特原油期貨上漲4.79%至 102.62美元。紐約原油期貨上漲 5.73%，至每桶96.83美元。

俄羅斯盧布兌美元暴跌約30%創歷史新低，盧布兌美元匯率從前一天的近84盧布兌1美元跌至119盧布兌1美元。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

上周，美國、歐盟和加拿大同意切斷俄羅斯主要銀行與SWIFT國際結算系統交易，該系統連接了200多個國家和地區的近1.1萬家銀行和金融機構，使俄進行跨境收付款的難度大增，從而影響國際貿易。據《路透社》報導，由於擔心制裁會引起現金短缺，上周末俄羅斯市民排長龍於自動提款機提取現金。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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