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盈富基金（02800）現價買入穩陣？ 譚智樂教你月供形式分注吸納

股市 14:10 2022/02/28

分享：

大市受多個不明朗因素影響繼續回調，與恒指走勢息息相關的盈富基金 （02800） ，中午跟隨大市下跌近1%。目前此交易所買賣基金ETF正處於52周低位，現價距離各移動平均綫頗遠，價殘下買入博反彈夠穩陣未？

盈富基金為開放式單位投資信託，包含超過50隻恒生指數成份股的實際權益，投資此ETF可在眾多實力股中分散風險。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）亦指盈富基金在現今市況下理論上較安全，每手入場費亦不高，建議以月供形式，分三四注吸納，可降低投資風險，切忌一注獨買！

*足本分析重溫今早《開市追揸沽》（19：09 - 21：53），譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（下附time code）

Time code
00：15 - 港股今日焦點速覽　
01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：23 - 亞太股市早段市況速報
03：02 - 俄羅斯部份銀行被剔出SWIFT支付系統    是否有效制裁俄羅斯？
06：08 - 俄烏未至極端至演變成第三次世界大戰     大市未至於直插
07：51 - 3月要留意美國聯儲局加息、港股業績期    要做好對沖或揸現金
09：01 - 道指走弱    美股何時確認見底？美股要考慮沽貨離場？
13：14 - 恒指上日市況速覽+北水盤路
14：10 - 港股反彈乏力？上望、下望多少？
16：53 - 港股似買大細    宜揸現金勿發災難財
19：12 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 現價買入安全嗎？
21：53 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可買入嗎？
23：25 - 港股開市前市況速報
24：39 - ET一周開倉：中電 （00002） 、中國建築 （03311） 、Nu Holdings Ltd.（NU.US）
32：15 - 港股開市初段市況速報
33：18 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 會否見350元？ 502元有貨怎部署？
38：47 - 觀眾問股：信義系可炒業績？信義玻璃 （00868） vs 信義光能 （00968） vs 信義能源 （03868）
41：40 - 港股開市早段市況速報  
41：53 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.2買入   前景點睇？
43：52 - 觀眾問股：基建股避險之選？ 中國建築 （03311） vs 中國建材 （03323） 受惠政府工程？建方倉醫院利好嗎？
47：35 - 觀眾問股：蔚來3月來港上市    有上升空間嗎？
50：05 - 觀眾問股：Mirror概念股電訊盈科 （00008） vs 香港電訊 （06823） 想追加收息點㨂好？
54：29 - 觀眾問股：中鋁 （02600） 、中海油 （00883） 、新奧能源 （02688） 打仗有何影響？
57：36 - 觀眾問股：滙豐 （00005） vs 友邦 （01299） 、渣打 （02888） 入得過嗎？
1：01：23 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 濠賭股點睇？
1：05：11 - 觀眾問股：申洲國際 （02313） 已散貨？ 147元買入可溝貨？
1：07：25 - 港股開市初段市況速報
1：07：56 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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