  • 22°C
香港時間 : 2022228日 (一) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】花旗：恒指或觸及200月移動平均線後見底反彈　三類藍籌應買邊款？

股市 14:03 2022/02/28

分享：

【烏克蘭戰爭】花旗：恒指或觸及200月移動平均線後見底反彈　三類藍籌應買邊款？

烏克蘭局勢緊張，券商花旗認指，俄羅斯及烏克蘭的地緣政治風險下，恒指今年來升幅已全數蒸發，花旗將恒指成分股分成三類，即低風險買入、高風險買入及建議避開，偏好H股多於A股。

俄羅斯禁止外資沽貨【下一頁】

「過去25年，恒指曾有4次觸及200月移動平均線，當中3次都在觸及時見底反彈，而目前恒指正接近有關水平，除恒指外，標指亦有類似情況。」

花旗稱，恒指於2003年沙士、2008年環球金融海嘯、2016年美國加息、2020年疫情爆發時，觸及200月移動平均線，若歷史重演，恒指進一步下行空間有限，而2008年金融海嘯最惡劣時，恒指曾短暫較200月移動平均線低約15%。過去數周，港股受地緣政治因素影響而受壓，但隨俄烏局勢升溫，市場對地緣政治風險或已見頂。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美國加息及油氣價格上揚憂慮令恒指受壓

花旗稱，大部分恒指成分股都沒有俄羅斯或烏克蘭業務，而恒指近日下跌，主要受到憂慮美國加息及油氣價格上揚所推動，因此將恒指成分股分成三類。第一類為低風險買入，即高息、低波動性及估值相對低的藍籌，業務與需求關係不大；第二類為高風險買入，即高波動性、相對低息及估值相對高的藍籌，業務較為周期性；第三類為息口敏感股，業務前景不太理想，而且估值偏高。

該行指，現時恒指2022年預測市盈率約9.5倍，市帳率約1倍，較過去十年歷史平均值10.5倍及1.2倍為低。

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響

相關文章：【烏克蘭戰爭】金管局：香港銀行業對俄羅斯債權僅26億

相關文章：【俄烏衝突】烏克蘭陷戰火　哪些在烏營運的中國企業恐受牽連？

港股 京東集團—SW（09618） 疫情 見底 花旗銀行 海底撈（06862） 市盈率 市帳率 新奧能源（02688） 烏克蘭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【港股市況】恒生指數午後初段跌幅收窄至200點內　四大內銀逆市升、建行農行升1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後初段跌幅收窄至200點內　四大內銀逆市升、建行農行升1%（不斷更新）
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款