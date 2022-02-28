▲ 【烏克蘭戰爭】花旗：恒指或觸及200月移動平均線後見底反彈 三類藍籌應買邊款？

烏克蘭局勢緊張，券商花旗認指，俄羅斯及烏克蘭的地緣政治風險下，恒指今年來升幅已全數蒸發，花旗將恒指成分股分成三類，即低風險買入、高風險買入及建議避開，偏好H股多於A股。

「過去25年，恒指曾有4次觸及200月移動平均線，當中3次都在觸及時見底反彈，而目前恒指正接近有關水平，除恒指外，標指亦有類似情況。」

花旗稱，恒指於2003年沙士、2008年環球金融海嘯、2016年美國加息、2020年疫情爆發時，觸及200月移動平均線，若歷史重演，恒指進一步下行空間有限，而2008年金融海嘯最惡劣時，恒指曾短暫較200月移動平均線低約15%。過去數周，港股受地緣政治因素影響而受壓，但隨俄烏局勢升溫，市場對地緣政治風險或已見頂。

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美國加息及油氣價格上揚憂慮令恒指受壓

花旗稱，大部分恒指成分股都沒有俄羅斯或烏克蘭業務，而恒指近日下跌，主要受到憂慮美國加息及油氣價格上揚所推動，因此將恒指成分股分成三類。第一類為低風險買入，即高息、低波動性及估值相對低的藍籌，業務與需求關係不大；第二類為高風險買入，即高波動性、相對低息及估值相對高的藍籌，業務較為周期性；第三類為息口敏感股，業務前景不太理想，而且估值偏高。

該行指，現時恒指2022年預測市盈率約9.5倍，市帳率約1倍，較過去十年歷史平均值10.5倍及1.2倍為低。

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