【內房危機】融創中國重挫16%、創逾5年低　與信達洽談出售兩項目

▲ 【內房危機】融創中國午後大跌逾一成半 再創逾5年低

融創中國 （01918） 今日跌幅不斷擴大，早市輕微低開後股價一路向下，午後最多跌近18%，低見6.3元，創逾5年低位。融創中國全日跌16%，收報6.4元，成交額達19億元。

恒大 （03333） 、佳兆業集團 （01638） 等高負債中大型內房股陪跌，佳兆業再創新低但只跌1%，恒大尾市更倒升3%。

REDD：融創向信達洽售資產 月中曾傳商票到期未付

外電REDD引述消息指，融創中國正向國有不良資產管理公司中國信達 （01359） 洽談出售上海和北京的兩個項目。報道指，融創2019年以125億元人民幣，從泛海控股收購這兩個項目。即使該兩個項目早前已被質押給信達獲取融資，消息人士向外電指，交易預計可為融創帶來「幾十億元人民幣」的新增資金。

有知情人士表示，融創最近確實在與包括信達在內的四大AMC機構進行合作洽談，每家擬合作規模都在百億級，目前推進順利，這些合作有助於快速提升融創流動性水平和儲備更多資金。

另外，知情人士指，融創已準備好足額資金兌付將於4月1日到期的本金為40億元人民幣（20融創01）的可回售債券。

融創中國2月中傳出旗下項目公司的商業票據到期未兌付，內媒當時報道引述消息指，融創大量商票在2021年2月開出，今年這些商票也將在2月集中到期，估計春節結束時融創會有約20億元人民幣的到期票據，正展開展期談判。

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