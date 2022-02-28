信義系業績有得炒？速睇信義玻璃868 vs 信義光能968 vs 信義能源3868怎比較

信義系今日收市後公布業績，績前股價齊下挫，信義玻璃 （00868） 跌逾1%下試20元，信義光能 （00968） 下挫近3%，信義能源 （03868） 跌0.5%，業績可部署短炒嗎？3隻股份選哪隻最值搏？

耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）認為信義系涉及政治事件，預計市場對信義系業績「雞蛋裡挑骨頭」，加上信義系對經濟有一定敏感度，現時市況弱，炒業績風險高，業績不抵搏。3隻信義系信義光能 （00968） 技術走勢上最值搏，惟股價大上大落，留意20天綫止蝕，宜等績後才部署。他又提醒投資者現市況切勿「驚執輸」，不應心急追入。

**足本分析：重溫今早《開市追揸沽》（38：47-41：36），譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（下附time code）

Time code

00：15 - 港股今日焦點速覽

01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：23 - 亞太股市早段市況速報

03：02 - 俄羅斯部份銀行被剔出SWIFT支付系統 是否有效制裁俄羅斯？

06：08 - 俄烏未至極端至演變成第三次世界大戰 大市未至於直插

07：51 - 3月要留意美國聯儲局加息、港股業績期 要做好對沖或揸現金

09：01 - 道指走弱 美股何時確認見底？美股要考慮沽貨離場？

13：14 - 恒指上日市況速覽+北水盤路

14：10 - 港股反彈乏力？上望、下望多少？

16：53 - 港股似買大細 宜揸現金勿發災難財

19：12 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 現價買入安全嗎？

21：53 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可買入嗎？

23：25 - 港股開市前市況速報

24：39 - ET一周開倉：中電 （00002） 、中國建築 （03311） 、Nu Holdings Ltd.（NU.US）

32：15 - 港股開市初段市況速報

32：16 - 港股開市初段市況速報

33：18 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 會否見350元？ 502元有貨怎部署？

38：47 - 觀眾問股：信義系可炒業績？信義玻璃 （00868） vs 信義光能 （00968） vs 信義能源 （03868）

41：40 - 港股開市早段市況速報

41：53 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.2買入 前景點睇？

43：52 - 觀眾問股：基建股避險之選？ 中國建築 （03311） vs 中國建材 （03323） 受惠政府工程？建方倉醫院利好嗎？

47：35 - 觀眾問股：蔚來3月來港上市 有上升空間嗎？

50：05 - 觀眾問股：Mirror概念股電訊盈科 （00008） vs 香港電訊 （06823） 想追加收息點㨂好？

54：29 - 觀眾問股：中鋁 （02600） 、中海油 （00883） 、新奧能源 （02688） 打仗有何影響？

57：36 - 觀眾問股：滙豐 （00005） vs 友邦 （01299） 、渣打 （02888） 入得過嗎？

1：01：23 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 濠賭股點睇？

1：05：11 - 觀眾問股：申洲國際 （02313） 已散貨？ 147元買入可溝貨？

1：07：25 - 港股開市初段市況速報

1：07：56 - 財經日誌提提你