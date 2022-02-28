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【全城抗疫】七師傅夥SkyPro助基層抗疫 捐6,000盒快速測試劑及500件防護衣

理財智慧 14:30 2022/02/28

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第五波疫情持續嚴峻，本地演藝人士踴躍支援抗疫工作，七仙羽師傅（七師傅）近日夥拍香港品牌SkyPro，雙方合作送出6,000盒新冠病毒快速測試劑，以及500件醫療用防護衣。

【青姐話】港股重心下移   惟信心不能移

七師傅是次送出的是由香港品牌SkyPro生產、獲國際認證的「新型冠狀病毒抗原快速測試劑」，用作派贈基層市民之用。據七師傅透露，今次疫情她大約布施了一個廣告費的收入，用作購買抗疫用品，幫助貧苦大眾，並養成每日檢測的習慣。

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她亦指出做善事必須要肯定產品質素，否則如同好心做壞事，一旦檢測不準確便麻煩，她每次派物資前都會先行試用，又會參看廠商是否可靠、有沒有歐盟認可及出廠證明，確保派給市民的都是可靠實用。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市   精選10隻避險港股【下一頁

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【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

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責任編輯：嚴浩文

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疫情 七仙羽 冠狀病毒

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