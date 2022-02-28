基建股仍可炒避險？ 中國建築3311 vs 中國建材3323邊隻受惠政府工程？

中國建築 （03311） 今早於10.78元開市，中午則下跌1%報10.66元；中國建材 （03323） 則跌逾2%報9.88元。大市持續弱勢，基建股是否仍可炒避險？政府趕建方倉醫院能利好此板塊？

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，基建股有不同類型。上周財爺公布財政預算案，中國建築已衝至11元高位，並企穩多條移動平均綫之上，以估值而言，股息已下調至約3.6厘，11元阻力位甚大，有機會回試50天綫約10元，宜中長綫持有，不建議無貨者現價高追。至於中國建材則屬水泥股，內房監管風險未除，此高負債水泥股波幅大，宜選海螺水泥 （00914） 更值博。

*足本分析重溫今早《開市追揸沽》（43：52 - 47：36），譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（下附time code）*

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43：52 - 觀眾問股：基建股避險之選？ 中國建築（03311）vs 中國建材（03323）受惠政府工程？建方倉醫院利好嗎？

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50：05 - 觀眾問股：Mirror概念股電訊盈科（00008）vs 香港電訊（06823）想追加收息點㨂好？

54：29 - 觀眾問股：中鋁（02600）、中海油（00883）、新奧能源（02688）打仗有何影響？

57：36 - 觀眾問股：滙豐（00005）vs 友邦（01299）、渣打（02888）入得過嗎？

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1：05：11 - 觀眾問股：申洲國際（02313）已散貨？ 147元買入可溝貨？

1：07：25 - 港股開市初段市況速報

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