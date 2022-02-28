▲ 【電子支付】WeChat Pay HK夥新鴻基旗下康業合作 交管理費可賺積分

騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK宣佈與新鴻基地產 （00016） 全資子企康業服務合作，康業及其聯號公司管理的屋苑或大廈業戶可陸續在WeChat Pay HK內登記及繳交物業管理費，而康業自行研發的應用程式「SoProp」也會接入WeChat Pay HK，支付預訂會所設施或於會所餐廳訂購外賣等。

WeChat Pay HK指，康業的合作將涉及約140個屋苑及工商業樓宇，合計逾79,000個單位參與。

WeChat Pay HK同時宣布兩項優惠，包括3月1日至4月30日新用戶在優惠專區內輸入優惠碼「HYS50」，可獲得2張25元迎新獎賞；3月內周六或周日繳交物業管理費，也可參與WeChat Pay HK的「週末狂賞搖」活動，最多回贈888元電子現金券。

康業就表示，於3月1日至4月30日期間啟用「使用The Point賬戶登入」功能，使用WeChat Pay HK繳交一期物業管理費，可獲贈12,500 The Point積分。

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▲ 圖左為騰訊金融科技副總裁洪丹毅，圖右為康業服務主席及行政總裁鄺正煒