【烏克蘭戰爭】俄民眾趕提款 外資沽售俄羅斯投資

俄烏開戰局勢嚴峻，西方國家加強制裁俄羅斯。俄羅斯有大量民眾憂慮制裁措施，近日湧往街頭排長龍提款。另外，英國石油公司等外資都因應俄烏局勢，宣布沽售持有的俄羅斯石油公司股份。俄羅斯央行將下令禁止外資沽貨。

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西方制裁加碼，將俄羅斯部分銀行剔出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際銀行網絡。與此同時，匯率上周五（25日）收報每美元兌83俄羅斯盧布，但部分銀行周日（27日）提供匯率為每美元兌多於100盧布，顯示盧布兌美元匯率急跌。

路透社報道，俄羅斯街頭周日有不少民眾排長龍緊急提款，主要憂慮西方對俄新制裁會導致現金短缺及干擾銀行運作。

有聖彼得堡居民透露自上周四（24日）以來，已開始有不少民眾前往提款，但表示並非所有人都能成功提取現金。

俄羅斯央行建議民眾隨身攜帶銀行卡，指5間受到制裁的銀行營運的終端或無法與流動支付系統配合使用。

當地銀行試圖安撫民眾，俄羅斯最大銀行Sberbank指通過旗下和合作夥伴的支付系統，沒有發現客戶交易出現任何中斷。俄羅斯國有開發銀行（VEB）也表示，外部限制無阻銀行支持俄羅斯境內的項目。

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外資也紛紛沽售在俄羅斯的投資。外媒指英國政府向英國石油公司（BP）施壓，英國石油宣布出售持有的俄羅斯石油公司（Rosneft）2成股份，價值140億美元（約1,092億港元）。

據悉，英國石油約有三分一的油氣生產均依賴Rosneft。再加上英國石油今次出售股份料面臨高達250億美元（約1,950億港元）的損失，包括外匯損失。

挪威首相Jonas Gahr Stoere周日宣布，屬全球最大規模的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management， NBIM）將會沽清投資組合內的俄羅斯資產。

NBIM管理資產總值逾1.3萬億美元（約10.14萬億港元），而組合內俄羅斯資產價值約28.3億美元（約220.7億港元）。

俄羅斯央行表示，將在當地時間下午1點決定股市開市時間，莫斯科交易所的股票交易可能在下午3點開始，禁止外國人賣出俄羅斯證券。

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責任編輯：鄭錦玲