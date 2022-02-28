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【電子支付】WeChat Pay HK夥康業　線上繳費及訂購會所服務

商業 13:18 2022/02/28

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疫情下電子支付愈來愈流行，WeChat Pay HK宣布，與康業服務有限公司合作。康業及其聯號公司管理的屋苑或大廈的業戶，可陸續在WeChat Pay HK內登記及繳交物業管理費。

是次合作將涉及約140個屋苑及工商業樓宇，合計逾79,000個單位參與。用戶每個月收到繳費提醒，功能上每次繳費時，也毋須重覆輸入電子賬單號碼。

【疫苗通行證】市民避入商場減外出　業界料約3000間餐廳休業　3月初現結業潮

另外，康業自行研發的綜合屋苑手機應用程式「SoProp」，亦已接入WeChat Pay HK，業戶預訂會所設施或會所餐廳訂購外賣等，均可以透過其支付，同時享有相關優惠。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生（左）及康業服務有限公司主席及行政總裁鄺正煒先生（右）正式宣布達成合作。（WeChat Pay HK提供）

【烏克蘭】俄烏衝突　UPS和FedEx停止向俄羅斯及烏克蘭發貨

新用戶獲50元獎賞　繳付康業服務費再獲優惠
WeChat Pay HK提供的優惠包括：
1）新用戶優惠
2022年3月1日至4月30日，新用戶在優惠專區內輸入優惠碼「HYS50」，即可獲得2張25元的迎新獎賞，消費滿50元即可使用，包括繳交康業旗下管理物業的線上繳費服務。

2）「週末狂賞搖」
2022年3月1 至3月31日期間，每逢周六至周日期間，繳交物業管理費，即可以參與WeChat Pay HK的「週末狂賞搖」活動，有機會贏得888元電子現金券的回贈獎賞。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

3）商場積分獎賞
2022年3月1日至4月30日期間，啟用「使用The Point賬戶登入」功能，並透過其繳交一期物業管理費，即可獲贈12,500 The Point積分。

責任編輯：馬意文

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