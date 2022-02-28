【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？

▲ 最近一段來自模擬軍事射擊遊戲《武裝行動 3》（ARMA 3） 的遊戲畫面，卻被當成俄烏衝突的真實影像。

自俄羅斯及烏克蘭的衝突爆發以來，網上流傳不同影片，而最近一段來自模擬軍事射擊遊戲《武裝行動 3》（ARMA 3） 的遊戲畫面，卻被當成俄烏衝突的真實影像。相關影片在Twitter上瘋傳，被誤當成烏克蘭軍方砲擊俄羅斯戰鬥機的影像，貼文更被轉發了4千次。在查核事實後，該影片最終遭官方刪除。

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據遊戲網站《kotaku》報道，最近Twitter瘋傳一段《ARMA 3》的遊戲畫面，並被當成烏克蘭軍方砲擊俄羅斯戰鬥機的影像。不少遊戲玩家或熟悉軍事知識的民眾在看到該影片後，指出其問題所在。影片中出現的其實是A-10雷霆二式戰鬥機與地對空C-Ram的戰鬥，而這兩個軍事武器都是來自美軍。

影片其後就被證實是來自《ARMA 3》遊戲的畫面，但當時這則貼文已經吸引1萬人按讚，並被轉發4千次，最後遭到官方移除。

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《ARMA 3》的遊戲畫面並非第一次被誤當成真實軍事影片，在2021年阿富汗與巴基斯坦的戰爭中，也有另一段來自《ARMA 3》的畫面被印度媒體當成真實影像，甚至還拿來當成巴基斯坦支持塔利班，並對阿富汗發動空襲的「證據」。雖然該印度媒體立即撤下文章，並澄清為不實謠言，但之後有其他媒體因未查證而引用了該篇報道。

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責任編輯：廖淑瑩