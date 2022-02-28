  • 22°C
香港時間 : 2022228日 (一) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時

科技 13:30 2022/02/28

分享：

新款MateBook X Pro配備的90W超級充電功能，只需充電15分鐘就能使用3小時，售價為1,899歐元（約16,500港元）。（華為官網截圖）

華為在「世界流動通訊大會」（MWC 2022）上，除發布了首款電子書閱讀器MatePad Paper外，還發布了多項升級功能的新款MateBook X Pro，據悉所配備的90W超級充電功能，只需充電15分鐘就能使用3小時，售價為1,899歐元（約16,500港元）。

【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper

2022年的新款MateBook X Pro將搭載第11代英特爾（Intel）U系列處理器，亦是華為第一部支援P3色域和超過10億種顏色的手提電腦。屏幕方面，也從上一代的13.9吋擴大到14.2吋，同時使機身更加纖薄，並在3,120 x 2,080的屏幕上方，設有一個高清微型攝影鏡頭。

增至三個進氣口

在新的楔形設計中，有別於去年機款只有一個進氣口，今次就新增至三個進氣口，其中包括一個內置於鍵盤的進氣口。華為表示，這可使得通過MateBook X Pro的氣流增加了60%，加強散熱效果。另外，還設有新的「性能模式」（performance mode），可通過輸入快捷鍵，將CPU的熱設計功率（TDP）提高到30W，提升電腦性能。

【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭

設有六個揚聲器   改善電話會議質素

華為同時升級了MateBook X Pro的聲音效能，該機共設有有六個揚聲器及四個麥克風，華為表示，這將有效改善錄音和電話會議的質素。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
2022/02/17
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
【MWC 2022】華為余承東宣布參展　周日晚舉行智慧辦公春季發布會
2022/02/25
【MWC 2022】華為余承東宣布參展　周日晚舉行智慧辦公春季發布會
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展
2022/02/26
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
今日
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）

你可能感興趣

【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
15:26 2022/02/17
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
【MWC 2022】華為余承東宣布參展　周日晚舉行智慧辦公春季發布會
18:34 2022/02/25
【MWC 2022】華為余承東宣布參展　周日晚舉行智慧辦公春季發布會
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展
13:15 2022/02/26
【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展
MWC 科技產品 處理器 華為 Mate 鏡頭 Intel

上一篇文章

【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？

下一篇文章

【烏克蘭】俄烏戰爭蔓延網絡　Facebook、YouTube推禁俄政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運
【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品
【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款