【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時

▲ 新款MateBook X Pro配備的90W超級充電功能，只需充電15分鐘就能使用3小時，售價為1,899歐元（約16,500港元）。（華為官網截圖）

華為在「世界流動通訊大會」（MWC 2022）上，除發布了首款電子書閱讀器MatePad Paper外，還發布了多項升級功能的新款MateBook X Pro，據悉所配備的90W超級充電功能，只需充電15分鐘就能使用3小時，售價為1,899歐元（約16,500港元）。

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2022年的新款MateBook X Pro將搭載第11代英特爾（Intel）U系列處理器，亦是華為第一部支援P3色域和超過10億種顏色的手提電腦。屏幕方面，也從上一代的13.9吋擴大到14.2吋，同時使機身更加纖薄，並在3,120 x 2,080的屏幕上方，設有一個高清微型攝影鏡頭。

增至三個進氣口

在新的楔形設計中，有別於去年機款只有一個進氣口，今次就新增至三個進氣口，其中包括一個內置於鍵盤的進氣口。華為表示，這可使得通過MateBook X Pro的氣流增加了60%，加強散熱效果。另外，還設有新的「性能模式」（performance mode），可通過輸入快捷鍵，將CPU的熱設計功率（TDP）提高到30W，提升電腦性能。

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設有六個揚聲器 改善電話會議質素

華為同時升級了MateBook X Pro的聲音效能，該機共設有有六個揚聲器及四個麥克風，華為表示，這將有效改善錄音和電話會議的質素。

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責任編輯：陳卓賢