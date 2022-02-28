  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG基金】滙豐推環球股票可持續健康護理予零售投資者　入場費1000美元或1萬港元

股市 12:44 2022/02/28

分享：

【ESG基金】滙豐推環球股票可持續健康護理予零售投資者　入場費1000美元或1萬港元

環境、社會及管治（「ESG」） 基金愈來愈多，滙豐投資管理推出滙豐環球投資基金 — 環球股票可持續健康護理予零售投資者，該基金是滙豐投資管理首隻以可持續性和影響力為重點的健康護理基金，旨在透過集中式股票組合，投資於可從全球日益受限制的健康護理預算中受益的公司，為投資者提供長線總回報，該基金同時促進歐盟可持續金融披露法規（SFDR）第8條界定有關ESG的特點。

投資於30至60家中型健康護理公司

滙豐環球股票可持續健康護理基金的基金經理Dr. Nathalie Flury及Dr. Michael Schröter表示，目前的健康護理模式不具可持續性，除了行業及投資者外，醫療成效亦受到負面影響，基金旨在處理此失衡現象，並投資於一些採取新治療方案、科技及創新商業模式的公司。

滙豐環球股票可持續健康護理基金將投資於30至60家在成熟及新興市場中側重增長的中型健康護理公司，並不會就特定地區、細分子行業、公司階段及／或盈利能力作出固定配置。該基金於去年7月供香港專業投資者認購，累計管理資產達1.05億美元；該基金的基礎貨幣為美元，最低投資額為1,000美元或10,000港元。 

相關文章：【ESG】香港綠色金融協會建議政府提供優惠政策　吸引綠色和可持續投資基金落戶香港

相關文章：【可持續發展】許正宇：政府已發行逾70億美元等值綠債　為14個綠色項目融資

相關文章：【綠色債券】政府因應疫情延期發行綠色零售債券　原定周二開始認購

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

可持續發展 可持續投資 ESG 基金 零售 新興市場 滙豐控股（00005）

上一篇文章

港股走向未明似「買大細」 譚智樂：宜揸現金、勿發災難財

下一篇文章

內地停批新遊戲版號？ 騰訊（00700）短綫利淡或下試350元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低　大快活未有計劃停堂食
【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低　大快活未有計劃停堂食
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款