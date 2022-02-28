▲ 【ESG基金】滙豐推環球股票可持續健康護理予零售投資者 入場費1000美元或1萬港元

環境、社會及管治（「ESG」） 基金愈來愈多，滙豐投資管理推出滙豐環球投資基金 — 環球股票可持續健康護理予零售投資者，該基金是滙豐投資管理首隻以可持續性和影響力為重點的健康護理基金，旨在透過集中式股票組合，投資於可從全球日益受限制的健康護理預算中受益的公司，為投資者提供長線總回報，該基金同時促進歐盟可持續金融披露法規（SFDR）第8條界定有關ESG的特點。

投資於30至60家中型健康護理公司

滙豐環球股票可持續健康護理基金的基金經理Dr. Nathalie Flury及Dr. Michael Schröter表示，目前的健康護理模式不具可持續性，除了行業及投資者外，醫療成效亦受到負面影響，基金旨在處理此失衡現象，並投資於一些採取新治療方案、科技及創新商業模式的公司。

滙豐環球股票可持續健康護理基金將投資於30至60家在成熟及新興市場中側重增長的中型健康護理公司，並不會就特定地區、細分子行業、公司階段及／或盈利能力作出固定配置。該基金於去年7月供香港專業投資者認購，累計管理資產達1.05億美元；該基金的基礎貨幣為美元，最低投資額為1,000美元或10,000港元。

相關文章：【可持續發展】許正宇：政府已發行逾70億美元等值綠債 為14個綠色項目融資

相關文章：【綠色債券】政府因應疫情延期發行綠色零售債券 原定周二開始認購

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物